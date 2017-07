Mort d'un bambin au Saguenay: le grand-père attend encore des réponses

Partager

Une enquête policière est toujours en cours, alors que la DPJ de l'endroit a déjà été blâmée pour ses nombreuses lacunes dans le traitement du dossier.

La cause officieuse de la mort serait un coup porté à l'abdomen qui aurait causé une hémorragie interne.



Au micro de Mathieu Beaumont, sur les ondes du 98,5 FM, il a d'ailleurs blâmé la mère de l'enfant pour les mauvais traitements subis par son petit-fils. Le petit aurait subi une fracture du fémur, il aurait eu la langue perforée, une incision à une oreille et il aurait souffert d'une inflammation à une main.



Le grand-père maternel lui a même indiqué que selon lui, il s'agit d'une mort de nature criminelle.

Quand on s'est présenté à l'incinération de notre petit, il est arrivé en pleurant et nous a dit: "Vous n'êtes pas au courant?" La mort du petit est criminelle. Il nous l'a redit: "Oui, c'est criminel". Quand on parle d'un acte criminel, il doit y avoir des accusations et ensuite un procès.»