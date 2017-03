Mont-Saint-Hilaire: l'ami de coeur de la victime se confie

Partager

«Je suis venu aujourd’hui parce que j’avais envie de le voir rentrer en dedans, a expliqué Alexis Massé, complètement dévasté par la mort de sa nouvelle copine. J’aurais aimé qu’il me regarde dans les yeux et qu’il comprenne qu’il n’avait juste pas le droit de faire tout ça.

«Ce n’est pas à lui de décider de la vie des gens, il n’avait pas le droit de lui enlever la vie. Je l’emmerde.»

La voix tremblante, Alexis Massé a expliqué qu'il s'était entretenu avec l'ex-conjoint de Daphné et qu'il avait tenté de le raisonner avant que ce dernier passe à l'acte.

«Anthony avait des problèmes dans sa tête. Avant de poser son geste, il m'a appelé. J'ai discuté avec lui, j'ai essayé de le calmer, de tempérer les choses.»

Alexis Massé n'a pas voulu entrer dans les détails, mais il a indiqué que la jeune femme n'a eu aucune chance en se présentant chez elle, sans savoir qu'elle tomberait face à face avec son ex.

Alexis Massé, qui fréquentait Daphné depuis peu, a aussi confirmé que la jeune femme avait demandé l'assistance de la police avant de se rendre chez elle.

C'est l'une des raisons qui ont poussé le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) à prendre l'enquête en main en ce qui a trait à l'intervention des policiers.

Vibrant hommage sur Facebook

Sur sa page Facebook, Alexis Massé a rendu un vibrant hommage à sa copine.

«J'aimerais tellement que tu sois là juste une dernière fois au moins, juste pour avoir le temps de te dire au revoir. Peut-être qu'on n'aura pas eu la chance de partager nos vies longtemps, mais je vais toujours t'aimer et tu seras toujours mon petit ange. En peu de temps, je suis devenu complètement amoureux de toi, tu as chamboulé mon coeur et ma vie. Tu m'as fait voir à quel point c'est possible d'être heureux et bien, tu m'as redonné le sourire et fait redécouvrir la vie, je penserai toujours à toi mon ange, ILY, je t'aime.»

Daphné Boudreault, 19 ans, a été tuée dans son appartement de Mont-Saint-Hilaire mercredi midi. Anthony Pratte-Lops, un jeune homme de 22 ans qui était son ex-conjoint, a été arrêté sur les lieux.

Il a été formellement accusé de meurtre prémédité jeudi après-midi.