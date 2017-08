Partager

L'enlèvement a eu lieu le 11 juillet dernier à Milan.

En plus de mettre Chloe Ayling, 20 ans, aux enchères sur un site pornographique, les ravisseurs ont tenté de soutirer près de 390 000 $ CAN en bitcoins à l'agent de la mannequin et à sa famille.

La femme a été relâchée par le ravisseur polonais prétextant qu'elle avait un enfant en bas âge. Il a été arrêté peu de temps après.