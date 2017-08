Menaces: le Centre de prévention de la radicalisation portera plainte

Partager

Selon le directeur du centre, Herman Deparice-Okomba, le leader du groupe «Légitime violence» a écrit sur Facebook qu'il faudrait incendier le bureau de Québec si jamais il devait y en avoir un.

Convaincre le maire Labeaume



Sur les ondes du 98,5 FM, M. Deparice-Okomba a par ailleurs réagi à la position du maire de Québec, Régis Labeaume selon laquelle un tel centre n'est pas nécessaire dans sa ville.

«Le maire a besoin de comprendre pourquoi on a besoin d'un centre à Québec et c'est le rôle du centre de lui montrer les chiffres et par la suite il va apprécier.»

Le gestionnaire précise que 80% des appels reçus concernant la ville de Québec sont liés à l'extrême droite.

«Après Montréal, Québec est la deuxième ville où on fait le plus d'interventions», a ajouté M. Deparice-Okomba, précisant que deux employés du centre travaillent déjà dans la capitale nationale.

Le Centre de prévention de la radicalisation a ouvert ses bureaux à Montréal il y a un peu plus d'un an et demi.