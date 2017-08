Manifestation d'extrême droite en Virginie: le FBI enquête

Quatre personnes ont été arrêtées après ces incidents, dont James Fields, 20 ans, qui est soupçonné d'avoir précipité son véhicule dans la foule de manifestants antiracistes, tuant une femme de 32 ans et blessant 19 personnes, dont cinq sont dans un état grave.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4