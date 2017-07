Les Services secrets contredisent l'avocat de Donald Trump

La rencontre de Donald Trump Jr avec une avocate russe en juin 2016 continue de défrayer la manchette.

«Si (cette rencontre) était si abominable, pourquoi les Services secrets ont-ils laissé entrer ces gens?», a questionné Jay Sekulow en entrevue à l’émission This Week au réseau ABC, dimanche.

«À ce moment, le président était sous la protection des Services secrets», a-t-il ajouté.

Les Services secrets ont répliqué aux affirmations de l’avocat de Donald Trump en disant que le fils aîné du président américain n’était pas sous leur responsabilité.

«Donald Trump Jr n’était pas un protégé des Services secrets en juin 2016. Donc, nous n’avons pas enquêté les gens qu’il a rencontrés à ce moment», ont affirmé les Services secrets par voir de communiqué.

Une fois de plus, le président américain a tenté de défendre son fils par le biais de son compte Twitter dimanche en affirmant:

«Hilary Clinton peut obtenir les questions du débat présidentiel et faire disparaître 33 000 courriels, mais mon fils Don est méprisé par les médias de fausses nouvelles.»

«Avec toutes ses sources anonymes inventées et ses reportages frauduleux et biaisés, les médias de fausses nouvelles DISTORTIONNENT la DÉMOCRATIE dans notre pays.»

HillaryClinton can illegally get the questions to the Debate & delete 33,000 emails but my son Don is being scorned by the Fake News Media?