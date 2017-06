«Les intervenants ne sont pas fiers d'eux»

Partager

Après avoir appris qu’un bébé de 20 mois était décédé après avoir fait l’objet d’un signalement de la DPJ, la ministre déléguée à la Protection de la jeunesse, Lucie Charlebois, a commandé une enquête à La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Elle voulait s’assurer que tout ait été fait pour assurer la protection de l’enfant.

La Commission a déposé son rapport mardi et les conclusions sont sévères à l’endroit de la DPJ et d’autres intervenants.

«Entre le 17 mai, date du signalement, et le 18 juin, date du décès, le système l'a vraiment échappé. On ne peut pas dire que ces manquements ont causé la mort. C'est le rapport du coroner qui va déterminer les causes du décès», a affirmé Camil Picard, vice-président de la Commision, en entrevue avec Mathieu Beaumont.

Des sanctions?

La ministre n’a pas voulu se prononcer sur la possibilité de sanctions auprès des intervenants fautifs, car elle ne veut pas nuire à l'enquête policière en cours et celle du coroner.

Mais elle assure qu’une meilleure formation sera offerte aux intervenants et que toutes les recommandations de la Commission seront mises en place.

«C’est sûr que ça ne passe pas comme une lettre à la poste. Les intervenants sur le terrain sont assez ébranlés. Ils ne sont pas fiers d’eux. Il n’y a personne qui souhaite la mort d’un enfant. Je veux que nos processus soient de plus en plus serrés.»