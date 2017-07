Les Forces armées canadiennes répliquent à Donald Trump

Partager

À la surprise de tous, le président américain Donald Trump a annoncé via son compte Twitter, mercredi, que les États-Unis avaient pris la décision de ne plus accepter de personnes transgenres au sein de ses forces armées.

«Après consultation avec mes généraux et mes experts militaires, prendre note que le gouvernement américain n’acceptera plus que les personnes transgenres puissent servir dans les forces armées américaines. Nos armées doivent se concentrer pour obtenir des victoires déterminantes et écrasantes et elles ne peuvent pas être affaiblies par les inconvénients et les coûts exceptionnels engendrés par des militaires transgenres. Merci.»

After consultation with my Generals and military experts, please be advised that the United States Government will not accept or allow...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2017

....Transgender individuals to serve in any capacity in the U.S. Military. Our military must be focused on decisive and overwhelming..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2017

....victory and cannot be burdened with the tremendous medical costs and disruption that transgender in the military would entail. Thank you — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 juillet 2017

Cette décision a d’abord surpris la majorité des élus à Washington – démocrates et républicains -puisqu’aucune discussion n’avait été entamée pour parler de cet enjeu.

Puis, elle a également été mal reçue par la communauté LGBTQ au quelle Donald Trump avait promis, lors de sa campagne présidentielle, de soutenir cette cause.

Il y aurait près de 15 000 personnes transgenres dans les forces américaines.

Plus ouvert au Canada

À la suite de la controverse créée par Donald Trump, les Forces armées canadiennes (FAC) ont pour leur part démontré leur ouverture aux soldats transgenres.

Mercredi, les FAC ont publié ce message sur Twitter :

«Les personnes transgenres sont en mesure de servir librement au sein des Forces canadiennes depuis 1992. Notre position en ce qui a trait aux précieux services qu'elles offrent aux Forces armées canadiennes n'a pas changé», a déclaré Jordan Owens, une porte-parole du ministre de la Défense Harjit Sajjan.