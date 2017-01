Les cinq promesses non tenues d'Obama (vidéo)

Partager

Un texte de Valérie Beaudoin

Que ce soit en raison de vives oppositions au Congrès ou de manque de volonté de sa part, plusieurs de ses promesses électorales n’ont pas été tenues et entachent son bilan après deux mandats à la Maison-Blanche.

En voici cinq d’entre eux :

1 : Fermeture de la prison de Guantanamo

Aux yeux de plusieurs, il s’agit de l’un des principaux échecs du président Obama, car la fermeture de la tristement célèbre prison faisait partie de ses principales promesses dès son premier mandat et se voulait une rupture avec l’ère Bush. Le Congrès a, à de nombreuses reprises, empêché sa fermeture complète malgré les tentatives des démocrates.

Huit ans plus tard, la prison située à Cuba est toujours en opération, même si le nombre de prisonniers a fortement diminué.

La prison de Guantanamo avait accueilli des centaines de présumés terroristes après le 11 septembre 2001 et est connue pour sa violation de droits humains.

2 : Diminution des tensions raciales

L’élection d’un premier président noir avait donné un vent d’espoir à la communauté afro-américaine qui espérait voir diminuer le racisme, les inégalités et la brutalité policière.

Après deux mandats, plusieurs citoyens se sentent délaissés par leur président. Les tensions entre les forces policières et les afro-américains sont même encore plus mis à l’avant-plan. Le mouvement Black Lives Matter a d’ailleurs pris naissance aux États-Unis durant sa présidence et ne semble pas s’essoufler.

3 : La citoyenneté aux millions d’immigrants illégaux

Barack Obama a tenté à maintes reprises de faire passer une loi qui faciliterait l’acquisition de la citoyenneté pour les 11 millions d’immigrants illégaux se trouvant en sol américain. En fait, l’un des projets consistait à permettre l’éventuelle citoyenneté aux immigrants qui auraient appris l’anglais, n’auraient pas commis d’actes criminels et qui pouvaient payer certains frais. Il a aussi tenté de freiner la déportation massive d’immigrants non criminels.

4 : Meilleur contrôle des armes à feu

Malgré de puissants discours, des centaines de morts par arme à feu et plus de 30 tueries de masse durant ses mandats, Obama n’a jamais réussi à restreindre l’usage des armes à feu au pays. Le puissant lobby de la National Rifle Association (NRA) ainsi que les bâtons dans les roues mis par le Congrès n’ont pas non plus facilité le respect de cette promesse de mieux encadrer le port d’arme et d’éviter les tragédies qui font encore trop souvent la manchette.

5 : Guerre en Syrie

À l’international, il s’agit indéniablement de son plus grand échec. La Syrie est embourbée dans une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts sans compter les gens qui ont été blessés ou déplacés.

Au début du Printemps arabe, Obama espérait que le président Bachar el-Assad écouterait sa population et quitterait le pouvoir par lui-même. Il a plutôt fait le contraire. Il a non seulement bombardé des civils et détruit des villes entières, il aurait aussi utilisé des armes chimiques contre sa population. Ce fut d’ailleurs l’un des seuls moments où le président Obama a vraiment durci le ton.

Il faut également ajouter que le vide qui a été créé par le retrait des troupes américaines en Irak sous Obama est l’un des facteurs qui ont permis à l’État islamique de prendre le contrôle de la région et d’être un autre acteur dans ce conflit qui perdure.