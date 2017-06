Partager

Le sondage Léger obtenu par le Journal de Montréal a été effectué auprès de 6000 personnes de neuf régions ciblées comme clientèle potentielle.

On critique les coûts d'hébergement et l'offre touristique. Les Montréalais étaient aussi les plus nombreux à déplorer la possibilité restreinte de parler dans une autre langue que le français et l'affichage unilingue.

Les voyageurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de la Montérégie seraient par contre très attirés par Québec.