Le légendaire Chuck Berry est mort

Partager

Le corps de Charles Edward Anderson Berry, qui fut l'un des pères fondateurs du rock n' roll, a été retrouvé à sa résidence de St. Louis. Les policiers répondaient à un appel de détresse logé à 12:40, heure locale.

Révélé au grand public par la chanson Maybellene, mise en marché sur étiquette Chess Records de Chicago à l'été de 1955, Berry a composé quelques-uns des classiques immortels de ce genre musical.

Maybellene, Roll Over Beethoven, Rock and Roll Music, Sweet Little Sixteen, Johnny B. Goode, School Days ont toutes été au nombre de ses succès qui ont influencé plusieurs générations de musiciens, au premier chef, les Beatles et les Rolling Stones.

Plus de détails à venir....