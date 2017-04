Partager

Le Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées, communément appelé le programme FEPTEU a été mis sur pied pour améliorer les infrastructures municipales. Le gouvernement fédéral y a injecté 360M$ tandis que le Québec y va de 300M$.

Comme l’explique Marc-André Martin, président de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec, généralement lorsqu’un projet est soumis au ministère des Affaires municipales, les ingénieurs doivent en faire la vérification.

Mais comme il n’y a pas assez d’ingénieurs pour vérifier tous les projets qui seront soumis dans le cadre de ce programme d’ici la date butoir qui est du 31 mars 2018, le Conseil du trésor a décrété que l’évaluation ne sera pas nécessaire avant l’approbation des projets et des subventions.

«C’est le premier arrivé, premier servi. Envoyez votre formulaire et on va vous la donner votre subvention. Dans le décret, c’est écrit que les évaluations seront faites a posteriori. Le coffre du Trésor est ouvert, venez piger dedans et après, on vérifiera si c’était conforme. Ça va à l’encontre de tout ce que la commission Charbonneau a recommandé», a commenté M. Martin avec Benoit Dutrizac.