Le CH, un joueur majeur de l'économie montréalaise

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), invité de Benoit Dutrizac mercredi après-midi, a rappelé qu’en 2014 lorsque le Tricolore s’est rendu en demi-finales, on parlait d’une augmentation de revenus de 40 à 48M$.

«C’est costaud pour cette entreprise-là et on veut des entreprises qui performent à Montréal, a-t-il dit. Si le Canadien va bien, le Canadien peut investir, peut soutenir par sa philanthropie, c’est très positif.»

Le succès de l’équipe de hockey génère de l’activité dans les secteurs de la restauration et les bars partout au Québec et dans la grande région de Montréal, pas seulement les soirs de match à Montréal dans le secteur du Centre Bell, mais aussi lorsque l’équipe joue sur la route.

Monsieur Leblanc cite en exemple les Cages aux Sports dont le chiffre d’affaires peut augmenter jusqu’à 20%, les soirs de match.

«Les soirs de semaine, ils doublent carrément leurs chiffres d’affaires, explique Michel Leblanc. Ça a tellement d’incidence sur leurs chiffres d’affaires pendant les séries, que c’est 3 à 5 % de plus annuellement, une année où les Canadiens vont jouer en séries. En restauration 3 à 5% ça fait la différence entre une bonne année et une qui est mauvaise.»

Le président de la CCMM a raconté que lorsque les Canadiens sont en série les réunions d’affaires commencent généralement par une quinzaine de minutes de discussions sur le rendement de l’équipe, avant d’entrer dans les sujets d’affaires.

«Ça crée un climat positif, estime Michel Leblanc. Des thématiques qui rallient la ville, ça donne de l’optimisme, ça nous donne l’impression qu’on peut accomplir des grandes choses et le milieu des affaires carbure à l’optimisme.»»

En ce qui concerne le changement d’entraîneur, Michel Leblanc compare la situation avec une entreprise en affaires sur la scène internationale qui changerait le vice-président aux ventes pour que l’équipe soit plus dynamique, qu’elle ait de meilleurs résultats.

«Dans le Canadien on vient de changer l’entraîneur pour que l’équipe soit plus dynamique pour qu’elle ait plus de résultats, a-t-il illustré. À la fin de l’année, c’est bon pour les Molson, c’est pour les Canadiens, mais c’est bon aussi pour le reste du milieu des affaires.»

Pour le président de la CCMM, une nouvelle de l’ampleur de celle du congédiement de Michel Therrien dépasse largement le simple cadre de la nouvelle du sport.

«Même ceux qui ne s’intéressent pas au hockey finissent par se rallier, a conclu Michel Leblanc.»