Le Barreau du Québec vient en aide aux sinistrés

Interpellé par les difficultés vécues par les sinistrés des inondations, le Barreau du Québec désire offrir un appui à la population par l’entremise de sa trousse en ligne.

Dans ce guide de 23 pages intitulé Inondations 2017 au Québec - Aspects juridiques, on retrouve une foule d'informations légales utiles pour les sinistrés: la couverture d'assurance, les inteventions en cas de sinistres, les pertes dommages de biens et meubles, le logement, la relation travailleur-employé, etc.

On y donne également toutes les ressources qui peuvent être contactées par les sinistrés.

Dès mardi, la ligne téléphonique Info-Barreau (1-844-954-341) sera en service afin de permettre aux sinistrés de parler avec un avocat bénévole pour obtenir gratuitement plus d'informations.