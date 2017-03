Le 98,5 FM toujours premier au Canada

Partager

Les données PPM, recueillies du 28 novembre 2016 au 26 février 2017, démontrent que le 98,5fm est également la station de radio la plus écoutée au pays.

Paul Arcand demeure l’animateur du matin le plus écouté au Canada, récoltant 30,7 % des parts de marché à Montréal. Le Québec Maintenant, avec Paul Houde, occupe la position de tête chez les Adultes 25-54 ans. Les émissions d’Isabelle Maréchal et de Benoît Dutrizac occupent la première place auprès des Hommes 25-54 ans, toutes stations confondues.

Le 98,5fm Sports, diffuseur de tous les grands événements sportifs à Montréal dont les matchs des Canadiens, la Coupe de Hockey Junior et les grands combats de boxe, domine aussi grâce à Ron Fournier qui est bon premier entre 20h30 et minuit, bien accompagné par son collègue Mario Langlois qui le précède en soirée. La nuit, Jacques Fabi domine encore et toujours les ondes avec ses 37,9 % de parts de marché.

« L’actualité n’a pas pris congé dans les derniers mois et le 98,5fm a su bien informer ses auditeurs sur les grands événements locaux et internationaux. Nous leur offrons un contenu qui les intéresse et livré par des collaborateurs et des chroniqueurs qui sont les références dans leur domaine. Le travail de tous nous permet d’atteindre des résultats exceptionnels » a déclaré le vice-président, Programmation et information, Michel Lorrain.

Radio Circulation 730AM

Pour la période sondée, Radio Circulation 730AM a rejoint près de 1,1 million d’auditeurs, ce qui démontre clairement que la station spécialisée répond aux besoins des utilisateurs du réseau routier.