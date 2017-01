La mairesse de Paris, Anne Hidalgo, l’avait annoncé sur Twitter en après-midi lundi. Elle a indiqué qu’elle souhaitait ainsi «adresser un message fraternel à l’ensemble des Québécois et Canadiens.»

Elle avait également exprimé, au nom des Parisiens, sa solidarité aux victimes et à leurs proches.

Eiffel tower goes dark in tribute to victims of Quebec mosque attack. https://t.co/AWr9uMb1vM pic.twitter.com/VW49DmCmbN