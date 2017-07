La tag comme sport : c'est intense

Partager

Connaissez-vous la World Chase Tag? C’est l’association qui organise des matchs de tag et qui semble vouloir amener cette activité à un autre niveau.

En gros, deux équipes s’affrontent en envoyant chacune un joueur dans l’arène, le chasseur et le chassé. Chaque équipe peut avoir le nombre de joueur qu’elle désire, du moment que c’est plus que un. Les matchs sont divisés en manches, dont le nombre est déterminé avant les matchs, généralement entre 10 et 16.

Le chasseur dispose de 20 secondes pour toucher le chassé, et le perdant de la manche est remplacé par un autre de son équipe qui devient le chasseur automatiquement. Si un athlète sors de la zone de chasse il perd la manche.

Mais il existe d’autres genres de parties, comme le multi-joueurs, qui consiste à envoyer 2 joueurs de chaque équipe dans la course.

À quand des matchs au Québec ?