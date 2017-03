Partager

Dans le cadre de la Semaine d'actions contre le racisme qui s’est tenue la semaine dernière, la ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, Kathleen Weil, a annoncé la formation d'un comité-conseil pour préparer une consultation sur le racisme et la discrimination systémique au Québec. Ce comité verra aussi à la mise en œuvre prochaine de projets visant à supprimer les obstacles liés à ces problématiques.

«Ça, ça veut dire un procès. On va faire le procès des Québécois et on va dire aux Québécois qu’ils sont responsables de racisme systémique, a commenté le chef du Parti Québécois, Jean-François Lisée en entrevue avec Benoit Dutrizac lundi après-midi. À mon avis, c’est la pire chose à faire si on veut augmenter le racisme au Québec.»

«Et ce que le gouvernement fait en ce moment, c’est qu’il refuse d’agir sur les causes du racisme. On le sait quoi faire, mais il décide plutôt de faire une inquisition», a-t-il ajouté.

Selon le député de Rosemont, il faut travailler sur deux fronts à la fois.

«Il faut prendre des mesures robustes pour l’intégration en emploi, la reconnaissance des diplômes et en même temps, il faut baliser les accommodements religieux et les signes religieux. Si on fait ces deux choses, la situation va s’apaiser et s’améliorer.

«Là, ce qui est proposé, c’est de ne pas agir et de culpabiliser les Québécois. Le résultat, c’est que les Québécois vont être en maudit, les minorités victimes de racisme vont être en maudit et on va avoir une situation pire qu’avant.»