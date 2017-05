La millionième Porsche 911

Partager

De toutes les voitures de la catégorie sport construites dans le monde, seules les Mazda Miata et les modèles Z de Nissan ont été vendues à plus grande échelle que la 911. Et même en étant de très bonnes voitures, elles n’arrivent probablement pas à la cheville de de cette légende du moteur arrière, qui à valu plus de la moitié des victoires en course de Porsche.

Avec ses 32 365 vendues l’an passé, les ventes de 911 ne dépasseront pas celles des VUS de la marque Allemande, mais le modèle restera à jamais une légende.

The evolution of the 911 from Porsche AG on Vimeo.

En plus de l’expérience de conduite unique, un aspect qu’il faut noter est la qualité de sa construction. Si 70% des voitures sont encore en état, c’est que les travailleurs qui la fabriquent sont les meilleurs et sont bien payés.

La voiture sera gardée par Porsche, qui sera en tournée avant de se retrouver au musée de la compagnie.

Source: Road and Track | Porsche