En entrevue avec Paul Arcand mardi matin, Pietro Poletti a raconté son histoire et ce qu’il avait observé au cours de ses 30 ans de carrière au sein du SPVM, notamment dans la lutte contre le crime organisé.

Quand l’animateur lui a demandé si la mafia avait acheté des hauts gradés du SPVM? Voici ce qu’il a répondu:

«La mafia passe tout le temps par la politique. Et la politique, que ce soit au municipal ou provincial, si ça dérange la mafia, ils vont faire le message à quelqu'un dans la politique de le tasser. Parce que là on parle de millions (de dollars). Et les experts estiment qu'à Montréal la plupart des corporations sont infiltrées par le crime organisé. Et ce crime organisé, ce n'est pas celui qui vend une once de coke au coin d'une rue. Ce sont des gens en cravate, des hommes d'affaires, des policiers. C'est ce qu'on appelle dans le jargon, les quatre niveaux du crime organisé en Italie. Le crime organisé, ils ont leur système de renseignement. Le succès de la mafia, ce n’est pas en Italie, c’est à l’extérieur de l’Italie.»

M. Poletti a rappelé par contre que ce ne sont pas tous les policiers qui sont corrompus.

«Quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99%) des cadres (de la police) sont intègres. Mais ils sont encore là, les gens qui savent des choses. Même s'ils donnent une enquête à la SQ, ça va être juste une couche de peinture. Ça prend une enquête publique et un comité de surveillance. Les pauvres policiers sur la rue se font évaluer deux fois par année. Les cadres, ils se font des auto-évaluations. C’est complètement ridicule, c’est comme un club optimiste.

«C’est un manque de connaissance, de formation qui amène la corruption. Notre système de renseignement, ils découpent les journaux. Les journalistes en savent plus que la police. Les policiers et les journalistes ont l’obligation d’expliquer au public ce que c’est la mafia. Oui, il y a de l’ingérence politique.»