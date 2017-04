La LNH n'ira pas aux Jeux olympiques

Partager

Sur son site internet lundi, la LNH annonce qu'elle n'ira pas en Corée du Sud, mettant fin à une participation de cinq Jeux olympiques d'hiver consécutifs impliquant ses joueurs.

«Même si l'écrasante majorité de nos propriétaires sont contre la participation des joueurs aux Jeux, nous avions laissé la porte ouverte et souhaitions entendre les opinions des autres parties (Comité international olympique, Fédération internationale de hockey sur glace, Association des joueurs, etc.). Or, les mois ont passé et aucun dialogue n'a été entamé», a expliqué le grand patron de la LNH, Gary Bettman, par voie de communiqué.

La LNH ajoute qu'elle n'a pas aimé voir le président de la Fédération internationale de hockey, René Fasel, dire que si les joueurs n'allaient pas à Pyeongchang, ils devaient aussi mettre une croix sur les Jeux de Pékin en 2022.

«Nous considérons maintenant la question officiellement réglée», peut-on lire dans le même communiqué.

Plus de 700 joueurs de la LNH ont participé aux Jeux depuis Nagano en 1998.

Un bluff de Bettman?

«C'est un dossier très complexe, a dit Martin McGuire en entrevue avec Paul Houde. Il y a à peine deux semaines, Donald Fehr disait que ça deviendra probablement une décision d'équipe. En attendant, c'est probablement une très grosse carte de bluff de la part de Gary Bettman parce qu'il y a encore du temps dans ce dossier. D'annoncer ça aujourd'hui, c'est très stratégique. On rappelle que Gary Bettman veut des compensations financières. Il veut qu'aux Olympiques, on puisse promouvoir le produit de la LNH. Et ça, c'est une porte que ne veut pas ouvrir le CIO parce que si on le fait pour la Ligue nationale, il faudra le faire pour l'ATP, la PGA, la LPGA, la NBA et tous les professionnels qui vont aux JO.»