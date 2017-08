La Chine cessera d'importer certains produits nord-coréens

Partager

La Chine est le principal partenaire commercial de la Corée du Nord. Elle avait hésité à faire pression sur le régime du leader Kim Jong-un, craignant qu'il ne s'effondre.

Mais Pékin est de plus en plus frustrée envers Pyongyang et a décidé d'appliquer une résolution adoptée le 5 août par le Conseil de sécurité de l'ONU prévoyant un embargo sur des exportations nord-coréennes.

Les sanctions chinoises entreront en vigueur le 5 septembre. Elles toucheront aussi le minerai de plomb, les vêtements, les tricots et les produits de la mer en provenance de la Corée du Nord.

Les plus récentes sanctions onusiennes visent à anéantir 1 milliard $ US en exportations nord-coréennes, soit le tiers d'exportations dont la valeur totale est estimée à 3 milliards $ US.

Les importations nord-coréennes de produits chinois ont bondi de 36,7 pour cent pendant le premier semestre de l'année. Les importations chinoises de produits nord-coréens ont reculé de 7,6 pour cent pendant la même période.