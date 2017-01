La CAQ aurait aussi enfreint les règles

Partager

C’est ce qu’affirme une ex-employée de la CAQ dans une longue lettre adressée à notre chroniqueur politique, Louis Lacroix.

Julie Nadeau, une ex-employée du député de Groulx Claude Surprenant, affirme avoir elle-même travaillé lors des élections partielles de Lévis, Richelieu, Chauveau et Jean-Talon en 2014 et 2015. Elle soutient que son salaire était alors versé par l’assemblée nationale.

«Nous devions faire des téléphones de pointage après nos heures travaillées et on devait se déplacer au moins une fois par semaine pour faire du porte-à-porte avec les candidats», affirme Mme Nadeau. Selon elle, la directive provenait directement de la responsable du bureau du whip, Nicole Savard.

Des députés complices

L’ex-attachée politique affirme également que certains députés de la CAQ auraient été complices d’un stratagème de remboursement des frais de déplacements réclamés à l’assemblée nationale, lors de l’élection de Lévis, en octobre 2014.

«Certains députés créaient de fausses réunions à Québec, afin de justifier nos déplacements et recevoir une compensation financière pour le kilométrage», lance Mme Nadeau.

Elle ajoute que les employés de la CAQ étaient invités à faire du pointage en utilisant leur téléphone cellulaire payé par l’assemblée nationale.

«La direction des ressources financière a dû négocier des forfaits plus avantageux car le coût a explosé, écrit-elle. Dans le bureau de circonscription pour lequel je travaillais, nous avions normalement des factures de 130 dollars par mois, mais suite aux élections de Richelieu, les charges pouvaient dépasser les 1000 dollars.»

«travaillant et dévoués»...

Lors des partielles de Chauveau et Jean-Talon, en 2015, le bureau du whip aurait demandé à ce que les employés de la CAQ consacrent une journée par semaine pour du travail dans les deux circonscriptions.

«Les attachés politique de la plupart des bureaux ont fait leur bénévolat sur les heures de travail car c’était accepté par les députés et ainsi, on avait nos week-ends en famille », ajoute Julie Nadeau. Elle soutient que les employés qui acceptaient de le faire étaient perçus comme «travaillant et dévoués.»

En fin de semaine, la CAQ a déposé une plainte au DGEQ soutenant que des employés du Parti québécois payés par l’assemblée nationale, ont travaillés aux élections partielles de Marie-Victorin et St-Jérôme, sans que leurs salaires soient comptabilisés dans les dépenses électorales.

Un texte de Louis Lacroix