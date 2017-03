L'opéra Another Brick In The Wall: «Plus pertinente que jamais» -Dominic Champagne

Photo tirée d'une affiche officielle de «L'opéra Another Brick In The Wall»

Photo tirée d'une affiche officielle de «L'opéra Another Brick In The Wall»

Partager

Selon M. Champagne, cette œuvre écrite il y a près de 40 ans est toujours hautement d’actualité.

«À l'heure où l'on s'imagine que bâtir les murs les plus sophistiqués et les plus coûteux on va se protéger du restant du monde, j’ai envie de croire que cette œuvre est plus impertinente et plus pertinente que jamais. Presque 40 ans après sa naissance, que cette œuvre est [toujours autant] moderne, provocante et belle.

«C’est une œuvre de révolte, mais aussi de rédemption, a-t-il ajouté. C’est un effort contre l’aliénation. Elle affirme que c’est possible de s’éveiller et de se dépasser l’état de douleur et d’isolement dans lequel on se trouve pour retourner à la rencontre de l’autre.»

Par la suite, Dominic Champagne a fait allusion à l’arrivée de Donald Trump à la présidence américaine pour appuyer ses propos.

Le compositeur montréalais Julien Bilodeau a quant à lui dit qu’il avait eu carte blanche pour la création de cette œuvre lyrique : «Roger Waters a laissé aller beaucoup son bébé. Il nous a fait confiance.»

Notons que le membre fondateur de Pink Floyd devrait normalement assister à la première représentation de L'opéra Another Brick In The Wall. Toutefois, il n’aurait pas encore confirmé sa présence.

Depuis l'annonce de la présentation de cette création mondiale, en mars 2016, l'Opéra de Montréal enregistre un record de vente de billets. On a déjà vendu 18 000 billets. Le spectacle va ensuite être présenté dans plusieurs autres villes du monde. La production envisage notamment engager des choristes et des artistes dans les villes qui seront visitées.

Quelque 200 personnes sont impliquées dans le concert.

Des supplémentaires ont été annoncées.

Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter le site internet de l’opéra de Montréal.

Another Brick In The Wall - L'opéra

L'œuvre, intemporelle, semblait idéale pour une approche à la mesure de sa thématique, ce qu'offrira l'adaptation lyrique. Huit solistes, 48 choristes, 70 musiciens et des concepteurs exceptionnels apporteront à l'œuvre une nouvelle dimension. L'aliénation et l'isolement de Pink, le personnage central de l'œuvre, et la difficulté de toute sa génération confrontée à la désillusion, trouveront toute leur expression dans l'art total qu'est l'opéra.

Synopsis

À la suite du décès de son père pendant la Seconde Guerre mondiale et à des abus continus de la part de ses enseignants et de sa mère, Pink s'isole du monde qui l'entoure. La désintégration de son mariage constitue la dernière brique dans le mur métaphorique qu'il se construit. Lorsque sa survie en dépend, Pink réussira-t-il à démolir son mur intérieur?

Les artistes

Pink - Étienne Dupuis, baryton (Canada)

Depuis qu'il a fait ses débuts à l'Opéra allemand de Berlin dans le rôle de Zurga (Les pêcheurs de perles), Étienne Dupuis a acquis une réputation internationale. À l'Opéra de Montréal, il a chanté Valentin (Faust), Joseph de Rocher (Dead Man Walking) et Figaro (Il barbiere di Siviglia), entre autres. Quelques moments forts : Germont (La traviata) à Berlin, Marcello (La bohème) au Vancouver Opera, Figaro à l'Opéra d'Avignon, Lescaut (Manon) à l'Opéra de Marseille, le Comte (Le nozze di Figaro) au Calgary Opera, Zurga à l'Opernhaus de Zurich et André Thorel (Thérèse) au Festival de Radio France. Dernière présence à la compagnie : Il barbiere di Siviglia (2014).

Metteur en scène - Dominic Champagne (Canada)

Auteur, metteur en scène, scénariste et comédien ainsi que cofondateur et directeur artistique du Théâtre Il Va Sans Dire, Dominic Champagne a signé la création de plus d'une centaine de spectacles que ce soit à la scène (L'Odyssée, Don Quichotte, Cabaret Neiges Noires, La Cité Interdite, etc.) ou à la télévision (les séries Les Grands Procès et Le Plaisir croît avec l'usage). Il a également réalisé la mise en scène de LOVE, de Varekai et de Zumanity pour le Cirque du Soleil. Il a reçu plusieurs prix et distinctions liés à ses œuvres et a été professeur et conférencier à l'École nationale du théâtre, au Conservatoire d'art dramatique de Montréal, à l'Université Concordia et à l'Université de Princeton, etc. Débuts à la compagnie.

Chef d'orchestre - Alain Trudel (Canada)

Salué par La Presse pour son « immense talent de chef d'orchestre, de musicien et d'interprète », Alain Trudel est chef principal et directeur artistique de l'Orchestre symphonique de Laval et premier chef des concerts jeunesse et famille de l'Orchestre symphonique d'Ottawa. Il a dirigé tous les grands orchestres du Canada ainsi que des ensembles au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Amérique latine. D'abord connu du public comme tromboniste, il a été invité comme soliste par les orchestres du monde entier. Il est également un compositeur respecté et s'est produit en Amérique et en Asie. Dernière présence à la compagnie : Le Gala (2014).

Compositeur - Julien Bilodeau (Canada)

Julien Bilodeau (julienbilodeau.com) est né à Québec en 1974 et il est diplômé du Conservatoire de Musique de Montréal. Après un séjour de cinq années en France et en Allemagne, il est maintenant installé à Montréal où il poursuit sa carrière de compositeur. Reconnu pour son esthétique ouverte, riche et variée, sa prédilection pour le répertoire symphonique lui a permis de travailler avec l'Orchestre Symphonique de Montréal (K. Nagano), l'Orchestre Métropolitain (Y. Nézet-Séguin), le Philharmonic Orchestra of the Americas et l'Orchestre de la Francophonie (J-P. Tremblay), le Nouvel Ensemble Moderne (L. Vaillancourt), l'Ensemble Itinéraire (Paris), I Musici (J-M. Zeitouni) et l'Ensemble Modern (Francfort). À ce jour, son catalogue compte plus d'une trentaine d'œuvres.

ANOTHER BRICK IN THE WALL - L'OPÉRA

D'après les paroles et la musique de The Wall de Roger Waters

Version lyrique composée par Julien Bilodeau

Mise en scène de Dominic Champagne

Assistant à la mise en scène : Neilson Vignola

DISTRIBUTION

Pink : Étienne Dupuis

La mère : France Bellemare

Le père : Jean-Michel Richer

La femme : Caroline Bleau

Véra Lynn : Stéphanie Pothier

Le professeur : Dominic Lorange

Le procureur : Geoffroy Salvas

Le juge/médecin : Marcel Beaulieu

Chef d'orchestre : Alain Trudel

Décors : Stéphane Roy

Costumes : Marie-Chantale Vaillancourt

Éclairages : Étienne Boucher

Vidéographie : Johnny Ranger

Concepteur sonore : Louis Dufort

Conseiller dramaturgique : Normand Baillargeon

Orchestre Métropolitain / Choeur de l'OdM

(Avec CNW)