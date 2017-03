L'ex-conjoint accusé de meurtre prémédité

Partager

L'homme de 22 ans aurait assassiné son ex-copine âgée de 19 ans, mercredi midi, dans son appartement de Mont-Saint-Hilaire.

Quelques minutes avant le drame, il avait publié sur Facebook deux vidéos où, disant avoir été trompé, il souhaitait les pires malheurs à la jeune femme.

Brève comparution

Il s'est présenté brièvement en cour au palais de justice de St-Hyacinthe, jeudi après-midi.

«Ç'a duré deux minutes. Il fait face à l'accusation la plus grave du Code criminel canadien. Il fait face à une accusation de meurtre prémédité. Dans la salle d'audience, l'accusé avait les chevilles et les poignets menottés. Il portait un t-shirt blanc. Il est très grand et très bâti, c'est un colosse. Est-ce qu'il a été agité avant l'audience? Sûrement. Les constables spéciaux ont décidé de retirer les trois chaises qui normalement se trouvent dans le box des accusés et on a demandé à un constable spécial de se tenir prêt à intervenir. Or, il a été très calme. Il a fixé le sol. Il n'a pas enregitré de plaidoyer et il va revenir en cour environ dans un mois», a raconté Philippe Bonneville, reporter de Cogeco Nouvelles.

Dans la salle d'audience, quelques proches de Daphné Boudreault étaient présents, dont son nouvel ami de coeur.

«Il est complètement bouleversé. Il a le coeur brisé. Mais il tenait absolument à assister à la comparution de ce présumé meurtrier. Il voulait lui envoyer un message.»