Mené par Marie Malavoy, ce groupe de femmes qui ont déjà siégé à l’Assemblée nationale souhaite une loi afin d’avoir une meilleure représentativité hommes-femmes au parlement.

En entrevue avec Paul Arcand lundi matin, le chroniqueur politique Louis Lacroix a indiqué que lors de la dernière élection, en 2014, seulement 241 femmes s’étaient présentées comme candidates sur un total de 815, ce qui représente environ 30% des candidats. Dans l’actuel cabinet du premier ministre Philippe Couillard, on retrouve 11 femmes sur 28 ministres.

«Et en plus, les femmes n’ont pas de portefeuille généralement dans les ministères qu’elles occupent. Je trouve que c’est une bonne idée de forcer la main aux partis, mais il faut encore que ces femmes aient la chance d’être élues.

«L’Assemblée nationale, c’est un boys club. C’est encore vrai, il y a encore du machisme. Pas juste dans les candidats et les députés. On comprend qu’au niveau salarial un ministre et un député, ça gagne la même affaire. Mais quand tu regardes le personnel politique, les femmes gagnent moins que les hommes pour des tâches égales. La moyenne salariale pour les hommes et les femmes dans le personnel politique, par exemple pour un directeur de cabinet, c’est 141 000 pour les hommes et 124 000 pour les femmes. Est-ce que c’est normal qu’une femme gagne moins cher? C’est inacceptable», a-t-il déploré.