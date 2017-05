« L'amour est dans le pré » recrute

Partager

Depuis plusieurs saisons, L'amour est dans le pré permet à des agriculteurs en mal d'amour de trouver (potentiellement) la perle rare.

Après avoir formé près de 10 couples et vu 12 bébés naître de ces unions, la production a décidé de resigner pour une nouvelle saison, comme indiqué par voie de communiqué.



Mieux encore, les inscriptions sont déjà ouvertes !



La seule condition ? Avoir plus de 18 ans, travailler à temps plein sur une ferme, pour le reste, il n'y a aucune limite.



« On veut des gens de partout au Québec », précise Julie Bélanger, productrice de contenu pour Attraction Images, par voie de communiqué.

« On est là pour aider les agriculteurs des plus petits comme des grands villages à trouver l'amour. L'an passé, on est allé au-delà du 49e parallèle. On se déplace et il n'y a aucune limite ! », peut-on lire également.



La sixième saison de l'émission à succès sera diffusée dès l'hiver prochain sur les ondes de V.