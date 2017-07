Justin Trudeau sur la même scène que Shakira et Coldplay (vidéos)

Partager

Outre le premier ministre canadien et son épouse, Sophie Grégoire, la chanteuse Shakira et le groupe Coldplay ont également pris la parole durant cet événement.

Trudeau s'est d'abord adressé en français aux milliers de spectacteurs présents.

«C'est un plaisir d'être avec vous ici ce soir, de représenter le Canada et de me joindre à vous pour bâtir un monde plus juste et plus égal».

Puis en anglais, M. Trudeau a dit que le combat pour l'égalité et la justice commençait en donnant plus de pouvoir aux femmes et aux filles. Il a l'intention de transmettre ce message à ses homologues du G20 et il a ajouté qu'il espérait que tous les citoyens «aideraient aussi à passer ce message».

Avant son arrivée en Hambourg, le PM avait été chaleureusement reçu en Irlande.

(Source: PC)