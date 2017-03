«Justin Trudeau avait promis une course accessible à tous»

Partager

C’est ce qu'a rapporté le journaliste Daniel Leblanc dans l’édition de lundi du Globe and Mail.

En entrevue avec Benoit Dutrizac, le maire de l’arrondissement de Saint-Laurent, Alan De Souza a réagi à cette révélation.

«J’ai été un peu surpris, mais je sais que le premier ministre a toujours eu le choix de choisir son candidat ou candidat tel que prévu dans la Constitution. Il avait promis de laisser une course ouverte, transparente et accessible à tous et je l’ai pris à sa parole. En fin de compte, mon nom n’a pas été retenu.»