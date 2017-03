Jeune femme tuée: les révélations des témoins poussent le BEI à faire enquête

Partager

Sophie Andrée et Camille ont assisté à l’altercation entre la victime, Daphné Boudreault, et son ex conjoint Anthony Pratte au dépanneur où elle travaillait, mercredi matin.

Elles étaient sur place quand les quatre policiers sont «intervenus».

Témoignages au 98,5 FM

«Il a commencé à dire des bêtises à Daphné. Ils n’ont pas tenté de la calmer il lui ont permis de dire toutes les bêtises qu’il voulait, a dit l'une des témoins. Dans le fond, les policiers faisaient juste se promener. Ils faisaient les messagers entre Daph et Anthony.»

Le plus troublant dans cette triste et troublante tragédie, c'est que selon les témoins, les policiers ont dit bien connaitre le suspect et son côté impulsif. Quand a été soulevé la possibilité que Daphné soit accompagnée de policiers pour aller récupérer ses affaires chez son ex conjoint, le suspect aurait alors fait état de ses réticences à voir débarquer son ex avec les forces de l'ordre parce que, selon ce qu'ont entendu les deux témoins, il disait craindre les réactions de sa propriétaire et ce qu'elle pourrait faire.

Daphné se serait finalement présentée seule à l'appartement er c'est là qu'aurait été commis l'irréparable.

Malgré l'intervention du BEI, la Sûreté du Québec va conserver «le volet criminel» entourant l'homicide.