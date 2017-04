Jean Lapointe en accord avec la légalisation du cannabis à 1 condition...

Partager

Les deux organismes demandent aussi que les coûts de prévention soient puisés à même les revenus fiscaux de la vente du cannabis.

Pour Jean Lapointe, la légalisation promise par le gouvernement fédéral doit être l'occasion de mieux encadrer la consommation, mais surtout, d'assurer le financement de programmes de prévention.

Selon les évaluations de la Fondation Jean Lapointe, chaque dollar investi en prévention permet d'économiser dix dollars en coûts sociaux.

La Fondation et la Maison Jean Lapointe oeuvrent depuis de nombreuses années dans la prévention et le traitement de l'alcoolisme et la toxicomanie.