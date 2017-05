«Je comprends pourquoi les gens sont choqués» - Manon Massé

Partager

Dans un article publié mardi dans La Presse+, Alain Giguère, président de la firme de sondage CROP, indique qu’un Québécois sur quatre est prêt à enfreindre une loi qu’il juge «stupide».

Selon Manon Massé, députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques et porte-parole par intérim de Québec solidaire, avant de lier ces statistiques à une montée de la désobéissance civile au Québec, il faut bien définir ce phénomène.

«Lorsqu’une portion de la population sent que les lois ou les cadres légaux mis en place par les gouvernants ne correspondent pas à leurs droits fondamentaux, ultimement, elle en arrive à se dire qu’elle peut désobéir aux lois pour être capable de se faire entendre. La désobéissance civile, c’est un droit civique, un droit collectif qui est brimé par des décisions qui sont prises», a-t-elle dit en entrevue avec Benoit Dutrizac.

Mais attention, la désobéissance civile ne donne pas le droit à tout un chacun de faire ses propres lois.

«La désobéissance civile, ce n’est pas le chacun pour soi, ce n’est pas chacun qui détermine ce qu’il fait ou ce qu’il ne fait pas. C’est ensemble qu’on pose un geste parce qu’il y a quelque chose qui doit changer.»

Si chacun décidait des lois qu’il suive ou non, cela deviendrait très dangereux.

«Par exemple, si je trouve que les lois sur les agressions sexuelles sont stupides et que je décide de ne pas les suivre, là c’est dangereux.»

Les gens sont désabusés

Mais cela étant dit, Madame Massé comprend la frustration des gens qui, face aux élus et aux gouvernements qui outrepassent diverses règles et lois en toute impunité, expriment leur envie de s’en dissocier.

«Je comprends le monde qui se dit que ça n’a pas de bon sens. Les gens voient de plus en plus les gouvernements mettre la main dans le plat à bonbons, outrepasser les lois du financement politique, etc. Quand on voit les lois complaisantes par rapport à la grande entreprise, les paradis fiscaux, etc. Moi, j’ai l’impression de me faire avoir, de me faire abandonner par l’État. Il y a comme une rupture de contrat social.»

Madame Massé recommande aux gens qui trouvent que leurs dirigeants sont trop souvent au-dessus des lois de jeter un coup d’œil sur le programme de Québec solidaire.

«C’est exactement pour ça que QS est né. Quand la grande entreprise est trop proche du politique, ça crée ces situations-là où on adopte des lois, donc ça devient légal de faire de l’évasion fiscale. Je comprends pourquoi les gens sont choqués.»