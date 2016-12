«J'ai toujours su qu'il (Poutine) était très intelligent» - Donald Trump

Dans un message sur twitter Donald Trump a salué l’intelligence de Poutine pour sa réaction aux sanctions décrétées par le président Barack Obama à l’encontre de Moscou, moins de 24 heures après l’annonce d’Obama.

Le président Poutine n’imposera pas de sanctions à Washington, du moins pour le moment. La Russie se réserve toutefois le droit de prendre éventuellement des mesures de rétorsion en fonction de ce que sera la politique du nouveau président lorsqu’il sera en fonction.

«Bonne stratégie de Poutine. J’ai toujours su qu’il était très intelligent, a écrit celui qui deviendra officiellement président des États-Unis le 28 janvier 2017.»

Évidemment l’ambassade russe à Washington a aussitôt retransmis le tweet à Moscou.

Rappelons que l’actuelle administration américaine accuse la Russie d’avoir ourdie des piratages informatiques dans les afin d’influencer le résultat des élections. Des milliers de courriels émanant du Parti démocrate ont été volés et publiés suite à ces opérations de piratage.

Deux des principales agences américaines de renseignent, le FBI et la CIA, sont convaincus que Moscou a non seulement interférer dans la campagne électorale, mais chercher à favoriser l’élection de Donald Trump. Il doit d’ailleurs rencontrer les chefs des agences dès la première semaine de janvier.

Rappelons que Trump n’a pas critiqué les sanctions prises par Obama, mais il a déclaré «qu’il était temps de passer à des choses plus importantes».

Notons que plusieurs sénateurs républicains, dont John McCain appellent à des sanctions encore plus sévères à l’endroit de la Russie

Great move on delay (by V. Putin) - I always knew he was very smart!