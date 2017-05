Isabelle Boulay offre son 14e album intitulé «En vérité» (vidéo)

Partager

Le disque, assez sensuel, a été réalisé par son fidèle acolyte, le Français Benjamin Biolay.

Les pièces ont été écrites par des auteurs et des compositeurs des deux côtés de l’Atlantique : Carla Bruni et Julien Clerc (Un garçon triste), La Grande Sophie (Un souvenir), Didier Golemanas (En vérité et La route avec lui), Raphaël (il a signé et réalisé Guerre civile puis Tout sera pardonné), Louise Verneuil et Flavien Compagnon (Voir la mer), Benjamin Biolay (Toi moi nous et Mon amour - La supplique), Alex Nevsky (Le train d’après) et Cœur de pirate (Nashville).

à ces 11 titres originaux s’ajoutent les chansons Les mains d’or de Lavilliers, Won't Catch Me Crying de Willie Nelson et Una storia d’amore du rappeur italien Jovanotti.



Le dernier album de pièces originales d’Isabelle Boulay remonte à 2011.

Elle a toutefois proposé un album hommage à Serge Reggiani, en 2014, réalisé par le Québécois Philippe B.

Isabelle Boulay a vendu plus de 4,5 millions d’albums en carrière.

En vérité est disponible depuis vendredi via Audiogram.

Dès septembre, Isabelle Boulay - accompagnée de ses musiciens - offrira une série de concerts en France et au Canada.

