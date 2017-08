Il sauve une femme de la noyade en se rendant à la garderie de sa fille

Partager

L'auteur et slameur était en route pour aller chercher sa fille dans une garderie de Sherbrooke quand il a vu un véhicule qui bloquait la circulation à proximité d'un parc.

«Plusieurs enfants étaient autour et semblaient en panique. Je suis sorti de mon auto et j’ai entendu une femme me crier: « vas-y, vas-y ». Je ne comprenais pas trop ce qui se passait, mais les enfants parlaient de noyade. Je me suis retourné et j’ai vu la femme qui flottait dans la piscine publique», a-t-il raconté, mardi, au micro de Paul Arcand.

M. Goudreault a dû réagir rapidement et enjamber deux clôtures pour atteindre le bassin où se trouvait la dame.

«J’ai couru, ç'a été une question d’instinct et au moment où j’allais plonger, j’ai vu que je pouvais l’agripper. Je l’ai retournée et avec la force de l’adrénaline, je l’ai sortie de l’eau et je l’ai tournée sur le côté. Elle a vomi de l’eau, entre autres choses, et j’ai fait les premières manœuvres de réanimation.»

Grâce à son intervention - et à l'arrivée rapide des services d'urgence -, la personne en question est maintenant hors de tout danger.

Le Service de police de Sherbrooke a confirmé à M. Goudreault que la femme en question était intoxiquée et qu'elle avait probablement tenté de mettre fin à ses jours.

Lui-même ancien travailleur social, il souhaite maintenant à celle à qui il a sauvé la vie d'obtenir toute l'aide nécessaire.

«J’espère que ce sera une occasion pour elle de rebondir dans sa vie. C’était vraiment une question de seconde.»

Par-dessus tout, il refuse de se voir comme un héros.

«Pour moi l’humain est un animal social. On n’est pas grand-chose sans notre voisin. Si on ne peut pas aider à quelqu’un en détresse, on ne peut pas faire grand-chose.»