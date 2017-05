Il est de retour pour vrai : le Nokia 3310

Partager

Si vous êtes dans la catégorie des nostalgiques de technologie pas chère et durable, vous serez heureux de lire ceci : le Nokia 3310 sera là plus rapidement que vous ne le pensiez.

La startup Finlandaise HMD Global, qui développe le fameux téléphone a annoncé que le 3310 sera disponible le 24 mai prochain au Royaume-Uni pour 50£ (88$ CAD).

Cette version, plus petite et plus légère que l’original paru en 2000, sera disponible en 4 couleurs, avec un écran de 2,4 pouces, une caméra de base de 2 mégapixels, 16MB d’espace avec une entrée pour carte MicroSD allant jusqu’à 32 GB.

La pile, qui offrira 22 heures de blabla avec une simple charge, pourra permettre 31 jours sur le neutre. Et bien entendu, on pourra jouer au fameux jeu Snake.

Par contre, pas de date encore pour notre contrée, mais les espoirs sont bons pour le voir d’ici la fin de l’été.

source : Mashable | Nokia