Il défie l'éclipse... et se plaint de problèmes de vision

L'homme de 22 ans a dû annuler trois de ses concerts en raison de ce qu'il appelle des «circonstances imprévues».

Due to unforeseen circumstances, my Cleveland, Chicago & Toronto shows on the #EverybodyTour are cancelled.

En fait, il voit des taches de couleur et parfois en double.

Quelques minutes avant le début de l'éclipse, l'artiste new-yorkais avait laissé entendre sur Twitter que les risques de regarder l'éclipse sans protection étaient exagérés.

«Ce n’est pas la première éclipse solaire et je suis pas mal sûr que nos ancêtres n’avaient pas de lunettes exorbitantes. Pas mal sûr, aussi, qu’ils ne sont pas tous devenus aveugles».

This ain't the first solar eclipse and I'm pretty sure our ancestors ain't have no fancy eyewear. Also pretty sure they ain't all go blind.