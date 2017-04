Partager

Selon Le Journal de Montréal, de nombreuses carcasses ont été retrouvées dans le quartier où l'homme habite.

Il aurait tué les bêtes avec une carabine de calibre .22.

Au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, on prend l'affaire très au sérieux et une enquête est menée afin d’amasser de la preuve.

L'individu risque cinq ans de prison et une amende de 1 850$.