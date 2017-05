Guillaume Latendresse n'est plus la même personne en raison des commotions

Partager

Latendresse s'est livré librement à l'émission de Paul Arcand, au 98,5 FM, mercredi matin, revenant sur les nombreuses retombées qui le hantent toujours depuis sa retraite du hockey au très jeune âge de 26 ans.

Écoutez les nombreux détails inquiétants et touchants qu'a vécus Latendresse au cours des derniers moments de sa carrière dans l'entrevue ci-jointe.

Il blanchit Niskanen, mais accuse Ovechkin

Par ailleurs, Latendresse ne se dit aucunement surpris et se dit en accord avec la Ligue nationale qui n'a pas davantage sévi le geste à l'endroit de la vedette des Penguins et qui le tiendra à l'écart au moins pour le match 4 de la série face aux Capitals. Latendresse blanchit même Matt Niskanen de toute intention malveillante.

«Pour moi, souligne-t-il, Niskanen ne change pas sa trajectoire; ç'a vraiment été plus une réaction. Ça arrive vite, t'as une seconde pour réagir, je ne pense pas qu’il a tenté de donner une cross-check au visage de Crosby. C’est plus malheureux qu'intentionnel. Ce qui me dérange plus, c'est plus le coup de bâton d'Ovechkin, le premier dans le dos et le deuxième qui le frappe à la tête. Ça, ça me dérange davantage.»