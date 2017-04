«Globalement au Québec, les femmes ont gagné 79% du salaire des hommes»

Partager

C’est ce que révèle une nouvelle étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS).

«Les femmes qui vont en droit vont gagner 77% du salaire des hommes, et ce, même si 64% des étudiantes sont des femmes. Mais globalement au Québec, le salaire hebdomadaire en 2007, les femmes ont gagné 79% du salaire des hommes», a indiqué Marie-Pier Roberge, chercheure à l’IRIS.

En 2013, cette étude a recensé les 10 domaines d’études les plus prisés au niveau du baccalauréat.

«Dans 9 domaines d’études sur 10, les femmes gagnent moins. Le seul domaine d’étude où les femmes gagnent plus, soit 102% du salaire des hommes, ce sont les Lettres et c’est d’ailleurs le moins payant. En sciences de la santé, même si les femmes sont très présentes, elles gagnent 82% du salaire des hommes. Et on sait que les femmes sont maintenant majoritaires dans les facultés de médecine.»