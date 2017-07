Facture de 150$ pour l'impression de chaque billet de saison des Canadiens

Partager

L’organisation a confirmé que les billets seront dorénavant transmis par voie électronique. Ceux qui désirent une version papier devront débourser 150 $ de plus, en plus les taxes applicables, par siège. Aucun membre de la haute direction n'était disponible pour commenter en raison des vacances estivales.

Pour un détenteur de deux sièges, la facture sera autour de 475$ en supplément pour ses billets en papier.

C’est le quotidien The Gazette qui a rapporté la nouvelle en premier vendredi matin.

L'équipe cite des raisons de sécurité, de facilité d'utilisation et environnementales pour expliquer ce changement.

Plusieurs ne l'ont pas trouvée drôle.

L’ancien vice-président marketing des Canadiens, Ray Lalonde, collaborateur régulier au 98,5 Sports, n’est pas surpris outre mesure de la décision du club de mettre l’emphase sur le billet virtuel. Plusieurs équipes dans le sport utilisent maintenant cette méthode.

Selon Lalonde c’est tout à fait dans l’air du temps. Il cite l’exemple des cartes d’embarquent sur les avions qui peuvent maintenant être sur un téléphone intelligent ou une tablette électronique.

Par contre, il estime que la nouvelle façon de faire vient rompre avec une tradition chère au cœur de nombreux partisans.

«Pendant les dix ans que j’ai été là, on prenait un soin énorme et délicat pour que les billets soient mémorables, a-t-il rappelé. Des choses que les gens peuvent conserver longtemps en souvenir de leur passage à un match des Canadiens.»

Du point de vue marketing, Lalonde estime que les Canadiens auraient dû offrir un rabais à ceux qui choisiraient l’option billet électronique plutôt que de charger des frais supplémentaires aux traditionalistes des beaux billets en papiers.

En ce qui concerne l’argument de la sécurité, Ray Lalonde croit comprendre ce qui motive, une équipe professionnelle à favoriser l’électronique

«Je pense que ce que les Canadiens cherchent à faire, c’est de savoir qui est assis dans le siège au moment du match, a-t-il dit. Depuis longtemps les gens se passent les billets …les Canadiens ne savent pas vraiment qui est effectivement présent lors du match. On sait à qui on facture les billets, mais on ne sait qui s’est présenté.»

Par contre étant donné le riche historique du club, cette cueillette de données ne semble pas indispensable, estime Lalonde.

«Au prix que les gens paient déjà, est-ce qu’on était obligé de forcer les gens dans cette direction-là, se demande-t-il.»

Lalonde a noté une légère baisse d’achalandage et un engouement qui a un peu tiédi.

«Les Canadiens se doivent d’être extrêmement prudent, met-il en garde. On a quand même observé des sièges vides lors des deux dernières saisons. Il y a des billets en vente au Centre Bell pour chaque match. On n’est plus dans un contexte d’être à guichet fermé et là on force les gens à payer davantage.»

Lorsque Marie-Claude Lavallée lui a demandé s’il croyait que le club pourrait faire volte-face, en raison du tollé provoqué par sa décision, Lalonde a été catégorique.

«Non! Ça me surprendrait. C’est comme demander à Donald Trump de changer sa politique sur les soins de santé, a-t-il affirmé avec humour.»

Un abonnement saisonnier dans les sièges platine pour la saison 2016-17 coûtait 9564 $ avant les taxes, tandis que le siège le moins cher coûtait 1795 $.

Bien que d'autres équipes offrent des versions électroniques, elles ne facturent pas toutes en extra les billets papier.

avec la Presse canadienne