Elle fraude deux aînées pour plus de 20 000$

Les enquêteurs croient que Krystal Jasmine Bullock aurait fait d’autres victimes. La suspecte travaillait à domicile et en milieu hospitalier. En effectuant ses tâches, la suspecte a volé les cartes bancaires de deux dames âgées de 79 et 81 ans. Elle a fait plusieurs achats et avances de fonds, totalisant des dépenses de plus de 20 000 $. Une perquisition a eu lieu au domicile de l'accusée où plusieurs effets obtenus frauduleusement ont été saisis.

La femme doit revenir en cours le 29 mars prochain. Elle fait face à des accusations de fraude de plus de 5000 $ et de vol de carte de crédit.