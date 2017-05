Donald Trump se plaint d'être traité injustement

Partager

Alors que Donald Trump et son administration sont dans la tourmente depuis qu'il a limogé le directeur du FBI la semaine dernière, le 45e président américain a fait part de sa frustration aux finissants de l’Académie de la Garde côtière des États-Unis où il prononçait leur discours de graduation.

Après avoir félicité les 195 cadets réunis pour écouter son discours, Donald Trump leur a rendu hommage disant qu’ils avaient fait le choix de protéger et sauver les vies d’Américains.

Il leur a dit de ne jamais abandonner face à l’adversité qu’ils auront à traverser tout au long de leur carrière.

«Vous devez baisser la tête et vous battre, battre et encore vous battre. Ne jamais, jamais abandonner. Les choses vont s’arranger. Regardez comment on me traite dernièrement, particulièrement par les médias. Aucun homme politique dans l'histoire, et je dis cela avec beaucoup d'assurance, n'a été traité aussi injustement», s’est-il plaint.

«L’adversité vous rend plus fort. N’abandonnez pas, ne reculez pas et n’arrêtez pas de faire ce que vous savez qui est juste. Vous ne devez pas les laisser vous atteindre.»

Il a terminé son discours en mentionnant les bons coups qu’il a faits depuis son élection à la présidence le 20 janvier dernier.

«J’ai accompli un nombre exceptionnel de choses en un très court laps de temps depuis que je suis président.»

