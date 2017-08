Donald Trump se déchaine sur Twitter

Partager

Le président a fait volte-face dans ses commentaires aux médias, blâmant autant publiquement des représentants de groupes anti-racistes pour la mort d'une femme lors d'une manifestation le week-end dernier.

Trump attaquait, tôt ce matin, deux sénateurs républicains qui se dissocient de ses propos.

Il a publié plusieurs messages en rafale ce matin sur Twitter, parlant encore de fausses nouvelles («fake news»).

Publicity seeking Lindsey Graham falsely stated that I said there is moral equivalency between the KKK, neo-Nazis & white supremacists...... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

...and people like Ms. Heyer. Such a disgusting lie. He just can't forget his election trouncing.The people of South Carolina will remember! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

The public is learning (even more so) how dishonest the Fake News is. They totally misrepresent what I say about hate, bigotry etc. Shame! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Great to see that Dr. Kelli Ward is running against Flake Jeff Flake, who is WEAK on borders, crime and a non-factor in Senate. He's toxic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 17, 2017

Parlant de la communauté d'affaires, hier, c'est la firme américaine Amazon qui a été la cible du président sur Twitter, ce qui a eu des répercussions sur l'entreprise qui a perdu 1,2 % de sa valeur en bourse, soit 5,7 milliards de dollars.

Il a fallu attendre quelques heures pour que le géant américain retrouve sa valeur initiale.