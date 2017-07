Donald Trump était-il au courant? (vidéo)

Partager

En publiant ses courriels sur Twitter mardi, Donald Trump Jr a voulu éteindre le feu qu’il avait créé en admettant lundi qu’il avait rencontré une avocate russe afin d’obtenir des informations incriminantes au sujet d’Hilary Clinton, l’adversaire de son père lors de la campagne présidentielle de 2016.

Il semble que cette stratégie n’ait pas donné les effets escomptés. Depuis, les courriels sont passés au peigne fin par de nombreux experts et médias.

Les membres du Congrès ont même indiqué qu’ils avaient l’intention d’interviewer le fils aîné du président américain afin d’obtenir plus d’informations sur une possible collusion entre la Russie et le clan Trump lors de la campagne présidentielle de 2016.

Par ailleurs, Trump Jr a dit hier qu'il rendait ses courriels publics par soucis de transparence. Or, le New York Times a révélé plus tard en soirée qu'il avait déjà avisé le fils du président que le quotidien détenait ses courriels et qu'il était sur le point de les publier...

Le président était-il au courant?

En entrevue avec Fox News mardi soir, Donald Trump Jr a indiqué que même s’il avait rencontré cette avocate russe le 9 juin 2016 afin d’obtenir des informations dommageables sur Hilary Clinton, il n’avait toutefois pas avisé son père - alors candidat présidentiel - de cette rencontre.

Or, le Washington Post a réécouté un discours de Donald Trump effectué le 7 juin 2016, soit deux jours avant la rencontre avec l’avocate russe.

Lors de ce discours, Donald Trump promet de dévoiler sous peu des informations d’une importance majeure au sujet des Clinton.

«Je vais donner un discours très important, probablement lundi prochain, et nous allons discuter de toutes les choses qui ont eu lieu avec les Clinton. Je pense que vous allez trouver ces informations très intéressantes. Je me demande si les médias vont être présents. Qui sait?»

Ces propos de Trump ont été effectués seulement quatre jours après que le publiciste Rob Goldstone eut approché Donald Trump Jr avec la possibilité d’obtenir des infos négatives du gouvernement russe au sujet d’Hilary Clinton.

Le discours du 7 juin de Donald Trump laisse donc présumer qu'il était au courant des démarches de son fils aîné.

Alors, est-ce que Donald Trump Jr a, oui ou non, avisé son père?

Sans suite

Finalement, comme le fils aîné l'a expliqué à Fox News mardi, la rencontre avec l'avocate russe ne s'est pas avéré payante pour obtenir les informations désirées.

Et qu'a dit le candidat présidentiel républicain la semaine suivante au sujet d'Hilary Clinton? Il n'a tout simplement rien dit affirmant que les informations viendraient plus tard... les informations ne sont jamais venues.

Voyez le discours de Donald Trump (le segment commence à 6:40):

(Sources : Washington Post, The Huffington Post)