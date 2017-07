Donald Trump avertit les sénateurs républicains de ne pas partir en vacances trop vite!

Partager

Insatisfait de voir l’une de ses plus importantes promesses électorales ne pas être tenue, le président américain avait suggéré, mardi, de ne plus rien faire et de laisser échouer l’Obamacare.

Moins de 24 heures plus tard, Donald Trump demande aux sénateurs républicains de ne pas partir en congé au mois d’août, car il veut absolument abroger et remplacer l’Obamacare avant les vacances de la mi-août.

«Nous sommes ici pour tenir nos promesses. Nous n’avons pas le choix, nous devons abroger et remplacer l’Obamacare. Nous pouvons l’abroger, mais la meilleure solution est de la remplacer. Allez, activons-nous. J’ai l’intention de tenir ma promesse et je sais que vous aussi.

«Les gens souffrent. L’inaction n’est pas une option. Et franchement, je ne crois pas que nous devrions quitter la ville avant d’avoir un plan de réforme de la santé. Nous sommes très près d’en avoir un.

(Sources: CNN, ABC News)