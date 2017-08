Deux attaques au couteau à Bruxelles et Londres

Dans la capitale belge, un Somalien d'une trentaine d'années a été neutralisé vers 20h20 après avoir attaqué trois militaires à l'arme blanche.

Deux des militaires ont été légèrement blessés à la main et au visage.



Le suspect aurait crié «Allah Akbar» (Dieu est grand) au moment de perpétrer son geste. Il aurait été abattu par des soldats.

A man attacked soldiers in Brussels with a machete tonight. Pics I took in the street. #Brussels #Brusselsattack #Bruxelles pic.twitter.com/LqDmXFnLa2