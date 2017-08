Des sanctions de la Chine contre la Corée du Nord

Partager

Ainsi, à compter du 5 septembre, elle cessera d'importer du charbon, du fer, du minerai de fer, du plomb, du minerai de plomb et des produits de la mer en provenance de la Corée du Nord.

La Chine, le principal partenaire commercial de la Corée du Nord, avait hésité à faire pression sur le régime du leader Kim Jong Un, craignant qu'il ne s'effondre.

Mais Pékin est de plus en plus frustré envers Pyongyang et a décidé d'appliquer une résolution adoptée le 5 août par le Conseil de sécurité de l'ONU prévoyant un embargo sur des exportations nord-coréennes.