Des fraudeurs ont loué son appartement sur Airbnb

Partager

Il est maintenant possible louer pour des périodes plus ou moins longues des appartements de tous les styles et de tous les prix dans la plupart des villes du monde. Si Airbnb est un site généralement fiable tant pour les locateurs que pour les locataires la sécurité et la véracité des transactions ne sont pas à l’abri des fraudeurs.

C’est ce qui est arrivé à Alain Labonté. Alors qu’il revenait de faire des courses il y avait devant sa porte un voyageur qui croyait avoir loué son appartement.

Monsieur Labonté a raconté son histoire à Marie-Claude Lavallée à l’émission Le Québec maintenant jeudi après-midi.

«Il m’a dit j’ai réservé avec Airbnb, je sonne et ça ne répond pas, a-t-il dit. Je lui ai dit : j’habite là et je suis un peu étonné, j’ai l’impression que vous vous êtes trompés d’adresse. Il m’a montré son téléphone et c’était bel et bien mon adresse. Il y avait une facture et tout.»

Alain Labonté a noté que la personne était calme et que de toute évidence n’essayait pas de le voler.

En allant vérifier sur le site du locateur d’appartements, M. Labonté y a trouvé des photos qui ne correspondaient en rien à son logis. Quelqu’un s’était donc servi de son adresse pour vendre un contenu qui n’existait pas.

«J’ai mis cette nouvelle sur ma page Facebook en guise d’avertissement aux gens qui l’utilisent (Airbnb), a-t-il dit. Moi je ne fais pas d’achats en ligne. Je suis de la vieille école, j’aime ça appeler mon agent de voyage, lui parler, lui expliquer ce que je veux.»

Encore surpris de sa mésaventure, Alain Labonté constate qu’il y beaucoup d’arnaqueurs sur le web.

«Un de mes amis m’expliquait qu’il avait réservé une maison au Mexique et les photos de cette maison-là se retrouvaient sur un autre profil, il y avait deux adresses différentes, a raconté M. Labonté.»

Il a tenté de contacter Airbnb, mais il n’a pas encore eu de réponse.

«C’est un service formidable, conclut Alain Labonté. Mais je pense que ça vaut la peine de vérifier avant de quitter, ne pas seulement prendre pour acquis sur la réception d’un courriel. Ça vaut la peine d’appeler pour confirmer.»