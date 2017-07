Des employés d'Hydro-Québec triplent leur salaire

Partager

En une du Journal de Montréal jeudi, on apprend sous la plume du journaliste Pierre Couture que des répartiteurs d’Hydro-Québec ont triplé leur salaire de base de 130 000$ l’an dernier grâce à leurs heures supplémentaires.

À la suite de nombreux départs à la retraite imprévus en 2015, le nombre de répartiteurs a grandement diminué à Hydro-Québec.

L’an dernier, les employés restants ont donc dû mettre les bouchées doubles… ou triples!

Selon le Journal de Montréal, un des répartiteurs a accumulé plus de 229 000 $ en surtemps et primes! Au total, 15 répartiteurs d'Hydro Québec se sont partagé la rondelette somme de 1,7 million de dollars en surtemps et en primes en 2016.

En entrevue au 98,5 FM, le porte-parole d'Hydro-Québec, Marc-Antoine Pouliot, a expliqué que le rôle du répartiteur est essentiel au bon fonctionnement de la société d'État.

«Ils opèrent le centre de conduite du réseau qui est le cerveau de nos installations et qui fait en sorte que la production est toujours équivalente à la demande.

«La formation universitaire est variable, ça demande surtout une excellente connaissance du réseau d’Hydro-Québec. À l’interne, c’est une formation très pointue et exigeante qui dure deux ans. Ça prend des gens extrêmement vifs d’esprit avec une bonne connaissance d’Hydro-Québec avec une capacité de décision extrêmement rapide. Ça prend un profil très précis pour un travail hautement stratégique et essentiel», a-t-il dit.

Le porte-parole assure qu’Hydro-Québec est en voie de régler la situation puisqu’ils sont maintenant 14 répartiteurs et qu’il y en aura 20 en 2018.